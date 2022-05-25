MLB／最會打金鶯名不虛傳 ！洋基托瑞斯又單場雙響寫紀錄

有「金鶯剋星」之稱的洋基隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），暌違3年後對金鶯再度開轟，而且一打就是雙響砲，這也讓托瑞斯寫下僅次於傳奇球星狄馬喬（Joe DiMaggio）的一項罕見紀錄。

托瑞斯的「金鶯剋星」稱號並非浪得虛名，2019年單季38轟，金鶯就贊助近三分之一的13發全壘打，放大到生涯79轟，金鶯也佔了16發，生涯對戰打擊率為3成21，OPS高達1.017，今日雙響砲後將數據推升到18轟，更是第七度在對戰金鶯時單場至少2轟。

據《ESPN》數據指出，自有紀錄以來、在26歲以下的球員中，托瑞斯7次對戰金鶯敲出至少2轟排名第二，僅次於傳奇球星狄馬喬的8次，未來有不小機會超越前輩。而此戰雙方斯殺到延長賽，洋基靠著捕手崔維諾（Jose Trevino）敲出再見安打，以7:6氣走金鶯隊。