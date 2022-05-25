MLB／安德森「Jackie」風波掀論戰 賈吉認為唐納森做錯了

洋基三壘手唐納森因日前在對戰白襪的比賽中，對著白襪游擊手安德森（Tim Anderson）喊「Jackie」而遭到聯盟禁賽，雖然已提出上訴，但隊友「法官」賈吉倒是認為唐納森真的做錯了。

安德森早在2019年唐納森第一次開玩笑稱他為「Jackie」時就表示過不滿，要對方別再這樣稱呼他，不過唐納森對此卻不以為意，先在上周三連戰首戰衝突時趁亂再次對安德森喊「Jackie」引發叫囂，隔日雙重賽則炸鍋，引爆全場球迷大聲呼喊「Jackie」嘲諷安德森。

被禁賽的唐納森解釋，安德森曾在2019年的訪問形容自己為「當代羅賓森」，先前就曾開玩笑叫過他「Jackie」，並未造成問題，但如果他現在覺得不舒服，那自己願意道歉。

根據《ESPN》的報導，安德森今日表示：「我在2019年就告訴過唐納森，如果你再繼續這樣叫我，我們不會再有任何對話，我知道這次他清楚自己在做什麼。」並表示他將會持續做好自己的事努力打球，「不會希望從那方面得到任何友誼」。

根據《Chicago Sun-Times》的報導，洋基明星「法官」賈吉認為唐納森真的做錯了，「不管是不是玩笑，我不認為在比賽中這樣是正確的。」接著持續說到「安德森是聯盟中最好的游擊手之一，大聯盟中重要的一部分，對於停賽的處份，我們該正面看待並繼續前進。」

不過洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）則是聲援子弟兵上訴的決定，「我尊重聯盟的決定，他們考慮的很周到，儘管他們調查了此件事，並對出做出此艱難的決定，但我不同意，我覺得唐納森不應該被禁賽。」