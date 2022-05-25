MLB／終結者查普曼進入傷兵名單 洋基牛棚戰力拉警報

本季表現起伏不定的洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman），在昨日被放入傷兵名單，外媒透露原因是左腳阿基里斯腱發炎，同時捕手東岡（Kyle Higashioka）則從COVID-19名單回歸，填補空缺。

34歲的查普曼本季出賽17場比賽，防禦率3.86、WHIP1.643兩數據都是生涯最高，這位「火球男」近期有失速現象，直球均速從去年98.3英里下降到今年96.8英里，且從12日對藍鳥隊之戰開始已經連續5戰失分，但在本季的前12場比賽是一分未失且收下9次救援成功，帶傷上陣結果就是防禦率在兩個禮拜內瞬間膨脹。

查普曼在近日接受《ESPN》訪問時表示，「當你帶著疼痛上場，有時候難免受到影響，不過歸根究底這不是表現不佳的理由，答案很簡單，就是事情沒有朝著我想要的方向發展。」

洋基另一位牛棚主力格林（Chad Green），經過檢查後得執行韌帶移植手術，確定本季報銷，加上查普曼也掛傷號，只能倚賴金恩(Michael King)、盧特奇(Lucas Luetge)與羅艾西加（Jonathan Loaisiga）三人，但在頻繁出賽下近期都有失分狀況，讓洋基牛棚拉警報了。