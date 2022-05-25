MLB／天使外野不足大谷翔平能守嗎？麥登：他一定想

天使隊外野手瓦德（Taylor Ward）因為頸部痠痛無法守備，但是還能打擊，天使隊指定打擊目前由大谷翔平擔任，是否想過兩人互換定位，讓大谷去守外野？總教練麥登（Joe Maddon）表示：「他一定很想。」

瓦德在21日的比賽中，為了要接一顆右外野飛球，人撞到全壘打牆，隨後退場休息，之後檢查並無腦震盪狀況，但頸部緊繃類似「落枕」，右肩也有點麻痺，檢查完MRI（斷層顯影）後沒有問題，但暫時無法守備。

瓦德今年打擊率3成70，敲出9轟、23分打點，整體攻擊指數（OPS）高達1.194，在其他球隊裡，還可以安排他打指定打擊，但天使隊有大谷翔平，瓦德近幾場只能在板凳待命。

少了瓦德後，天使隊外野只剩4個人，調度緊繃，是否考慮大谷去守外野？麥登表示：「目前還沒討論過，但他一定很想，但我們還沒有打算讓他去做這件事。」