MLB／呼籲紅襪必須留住波賈茲 老爹：放走他很愚蠢

紅襪季初和當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）延約談判破裂，因此波賈茲季末可以跳脫合約投入自由市場，紅襪傳奇球星歐提茲（David Ortiz）希望球團想盡辦法留住波賈茲，認為放走他會是「愚蠢的行為」。

波賈茲2019年與紅襪簽下一張6年1.32億美元的合約，不過他有權力在今年賽季結束後跳脫合約，今年賽季開打前紅襪曾試圖和波賈茲先談延約，但當時雙方沒有談攏，波賈茲也表示目前會專心應戰，不會特別再去想續約問題，因此外界預測波賈茲賽季結束後將會成為自由市場上最搶手的打者之一。

現年29歲的波賈茲於2013年被紅襪選上，在紅襪的9年生涯當中，他一共拿下4次銀棒獎、入選3次明星賽、並榮獲2次世界大賽冠軍，本季目前為止出賽40場比賽，繳出3成25打擊率、4轟、17分打點、.325/.385/.457打擊三圍的成績單。

「老爹」歐提茲近期受訪時談到，球團不能放波賈茲離開，「老實說，放走波賈茲這樣的球員真的很愚蠢，我和他一起打過球，波賈茲對任何一隊來說都是完美的球員，他不管在場上或場下都能代表著這支球隊，所以和他續約的對話必須要隨時重啟。」