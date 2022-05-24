MLB／生涯有10轟超過440英尺 美媒讚大谷找回MVP身手

天使昨日對戰運動家，二刀流大谷翔平首打席即開轟，這一支全壘打是大谷日、美生涯通算第150轟，5月他的打擊手感逐漸加溫，《運動畫刊》記者認為大谷翔平近期表現越來越符合去年MVP身手，也相信天使因他變得強。

大谷翔平昨役擔任開路先鋒，首打席敲出一發距離443英尺的超大號全壘打，《運動畫刊》指出這是本季最長距離的一轟，也是他在2021年9月21日所擊出445英尺全壘打以來最遠的全壘打，更驚人的是，大谷自2021年賽季開始，共有10發全壘打距離超過440英尺，對棒球界來說是一項瘋狂數據。

經歷開季撞牆期，大谷翔平近15場比賽敲出5轟、14打點、跑回12分、打擊三圍.290/.333/.597。《運動畫刊》認為「去年的美聯MVP在最近的比賽看起來更像是美聯MVP了。而且天使無疑因為他的表現變成更好的球隊。」

另外《運動畫刊》提到，在投手丘上大谷翔平的表現比起去年更有壓制力，本季他在38.1局的投球中飆出53K，四壞保送只有9人。

昨天隊友楚奧特（Mike Trout）也在同場比賽開轟，本季出賽38場比賽，已經累積12轟、打擊率3成23，攻擊指數高達1.133。兩人的好表現，對於天使重返美聯西區寶座，絕對是很大的助益。