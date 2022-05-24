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MLB／認證衝突因他而起 大聯盟判罰洋基唐納森禁賽1場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊唐納森、白襪隊安德森因一句「Jackie」吵翻天，大聯盟認證唐納森的言論不恰當判罰進賽一場。 美聯社
洋基隊唐納森、白襪隊安德森因一句「Jackie」吵翻天，大聯盟認證唐納森的言論不恰當判罰進賽一場。 美聯社

洋基隊唐納森（Josh Donaldson）、白襪隊安德森（Tim Anderson）因一句「Jackie」吵翻天，大聯盟今天公布調查結果，認證唐納森的言論不恰當，且是造成當天板凳清空的導火線，因此判罰禁賽1場、另有罰金，唐納森不服、已確定提出上訴。

事件發生在22日的洋基、白襪之戰，5局上唐納森的打席，與白襪捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）嗆了起來，兩位事主很快被架開，但安德森在混亂中參戰，持續朝唐納森嗆聲，賽後爆料是因唐納森對他有種族歧視言論。

究竟說了什麼？安德森解釋，唐納森對自己喊「Jackie」，明顯是指大聯盟首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），拿他的膚色做文章；唐納森解釋，安德森曾在2019年的訪問形容自己為「當代羅賓森」，先前就曾開玩笑叫過他「Jackie」，並未造成問題，但如果他現在覺得不舒服，那自己願意道歉。

大聯盟今天判罰出爐，資深副總希爾（Michael Hill）表示，大聯盟已經與所有當事人聊過，釐清這次爭議，「不管唐納森的意圖為何，他對安德森的言論不尊敬且缺乏判斷，特別是回顧當天衝突，他的言論確實是造成雙方板凳清空的原因。」因此禁賽1場、罰款金額不公布。

唐納森確定提出上訴，暫時不會執行禁賽，但他今天先因出現些許症狀，被放進新冠傷兵名單，尚未進行檢測。

大聯盟

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