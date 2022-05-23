MLB／火球男失速！洋基守護神連5戰失分 外媒直指球速下滑

洋基今和白襪進行雙重賽都因牛棚出問題吞下敗仗，第一場還是輸在自家守護神「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），外媒點出查普曼最近時常崩盤的關鍵就是球速變慢。

今天查普曼在9局上登板，當時洋基和白襪打成1比1平手，不料他投0.1局就失2分，其中包括波拉克（A.J. Pollock）一發陽春砲，最後洋基也就以3比1落敗，查普曼從12日對藍鳥隊之戰開始已經連續5戰失分，這樣的情況是首次在他的職業生涯中出現，外媒認為查普曼本季宰制力消失的原因，就是球速下降太多，包括被波拉克咬中的那顆全壘打，就是因為快速球只投到95英里，因此才會被對方轟出大牆。

查普曼本季寫下許多生涯新低，包括快速球平均球速僅96.8英里、滑球平均球速84.3英里、三振率24.2%、對手打擊率.208、三振和壞球比9.7%以及好球帶內擊球率82.1%。查普曼目前出賽17場投出14局，已經被敲出13之安打、失6分以及祭出10次保送。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後訪問表示，查普曼目前狀況不佳，和他阿基里斯腱不舒服有關。而稍早洋基才宣布陣中牛棚大將格林（Chad Green）因右手肘拉傷將進行韌帶移植Tommy John手術，今年球季將提前報銷，若查普曼也出現傷勢或是狀況不如預期，可能會對洋基的牛棚造成很大的傷害。