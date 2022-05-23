MLB／塞米恩仍未開轟遭球迷痛噓 遊騎兵教頭：給他時間

已連續兩年位居美聯西區爐主的遊騎兵，休賽期間簽下兩位大將席格（Corey Seager）及塞米恩（Marcus Semien），但本季戰績仍未有起色，目前排在美聯外卡第七，外界認為至今出賽38場卻仍未開轟的塞米恩是罪魁禍首。

為了擺脫年年分區墊底的污名，遊騎兵季後分別以7年1.75億美元和10年3.25億美元簽下塞米恩和席格，希望能藉著豪華二游力爭上游，不料塞米恩完全沒有打出去年拿下銀棒獎的身手，上季在藍鳥出賽162場，敲出45轟、173支安打、102分打點打、.265/.334/.538打擊三圍，各項數據皆為生涯新高，甚至在美聯MVP票選中，最終以總分232分排在第三，然而本季已經打了38場，不但全壘打仍掛蛋，僅27支安打、9分打點進帳，.180/.242/.233打擊三圍也明顯下滑。

遊騎兵教頭伍渥德（Chris Woodward）賽後坦承塞米恩確實近況不佳，但他相信一切很快就會好轉，「他陷入掙扎中，這是事實，但他是一名棒球選手，他也不是世界上第一個遇到瓶頸的人，我對於大家對他議論紛紛的感到沮喪和不滿，聽著，我明白外界對他有期待，因為我們確實在他身上投資了不少，他也背負著球迷對他的期許，但他絕對不是世界上第一個打擊陷入低潮的人，我覺得只單看他這一個月的表現就對他品頭論對他不太公平。」