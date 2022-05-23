MiLB／李灝宇棒子火延長賽2度獲敬遠 宋文華後援1局飆2K

費城人隊1A「台灣怪力男」李灝宇維持好手感，今天單場2安、1打點，延長賽2度獲得故意四壞保送；教士高階1A台灣投手宋文華今天後援投1局飆2K、無失分。

「台灣怪力男」李灝宇本季在美國職棒費城人隊小聯盟1A出賽展現長打實力，今天費城人隊與明尼蘇達雙城隊交手，李灝宇先發扛3棒、守游擊。

李灝宇1局吞下三振，2局得點圈有人時敲出右外野方向安打、有1分打點，4局敲出二壘方向滾地球，5局敲出左外野方向安打，但盜壘失敗，7局敲出游擊方向滾地球靠著野手選擇上壘。

今天比賽9局打完兩隊5比5戰成平手，突破僵局制延長賽第10局，李灝宇獲得故意四壞保送，12局再次獲得故意四壞保送，兩隊鏖戰至延長賽第13局，費城人隊追分不及以6比7吞敗。

李灝宇今天雖然沒有全壘打，但也有單場雙安好表現，貢獻1分打點，賽後打擊率3成16。

聖地牙哥教士隊高階1A今天與底特律老虎隊高階1A交手，兩隊8局打完教士隊0比8落後，教士隊台灣投手宋文華9局登板後援，先讓打者敲出右外野方向飛球出局，接著連飆2K、完成投球任務。

宋文華今天總計用16球投1局，沒被敲出安打、沒有保送，投出2次三振，無失分，球隊終場以0比8吞敗，宋文華無關勝敗。