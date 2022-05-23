MLB／才宣布牛棚大將格林整季報銷 洋基雙重賽後援投手崩盤

洋基牛棚大將格林（Chad Green）因右手肘拉傷昨天進入15天傷兵名單，不料球團今正式宣布他將進行韌帶移植（Tommy John）手術，今年球季將提前報銷。

現年31歲的格林在2016年登上大聯盟，生涯首年他主要擔任先發，不過成績並不出色，2017年賽季起改以後援為主，生涯累計出賽272場，防禦率3.17。本季至今14次登板拿下1勝1敗，防禦率3.00。

洋基主帥布恩（Aaron Boone）表示球團很猶豫是否要讓格林開刀治療，但為了球員長期生涯規劃著想，還是忍痛做出這個會讓他球季提前報銷的決定，「這是很艱難的消息，不過大部分球員動完韌帶手術都能健康歸來，相信格林也一樣，他是一名傑出的球員，他會好好照顧自己，沒有意外的話他還能替球隊再投好幾年。」

為了填補格林的空缺，洋基先從3A叫上26歲的馬里納奇歐（Ron Marinaccio），他過去2次升上大聯盟共登板4場，防禦率11.25，另外牛棚還有守護神「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）、霍梅斯（Clay Holmes）、金恩（Michael King）和佩雷塔（Wandy Peralta）幾名布局投手。

不過洋基今天和白襪的雙重賽都因牛棚出問題吞下敗仗，查普曼首戰投0.1局失兩分，羅艾西加（Jonathan Loaisiga）第2戰投0.2失4分，洋基開季至今戰績29勝12敗，想成大聯盟本季首支30勝球隊還要等一等。