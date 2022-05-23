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MLB／洋基迷不斷嘲諷Jackie 安德森回敬3分砲有夠爽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
白襪隊明星游擊手安德森用一發三分砲讓洋基球迷啞口無言。 美聯社
白襪隊明星游擊手安德森用一發三分砲讓洋基球迷啞口無言。 美聯社

洋基球迷在看台上大喊「Jackie」，白襪隊明星游擊手安德森（Tim Anderson）直接開轟，讓這些人統統閉嘴，幫助球隊在雙重賽連下兩城，白襪教頭拉魯沙（Tony LaRussa）說：「多美好的一天。」

白襪今天在洋基球場以3：1、5：0獲勝，3連戰取得2勝1敗，全隊開心飛離紐約；安德森昨天和洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）發生衝突，今天賽後不接受媒體採訪，兩隊本季對戰7場落幕，除非季後賽有機會再交手。

昨天3連戰首戰5局下，唐納森在打擊區和白襪捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）互嗆，導致兩隊板凳清空，幸好未有進一步衝突；但安德森持續叫囂，認為唐納森叫他「Jackie」，帶有族歧視意味。

安德森認為唐納森的「Jackie」是指大聯盟首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），拿他的膚色做文章，拉魯沙也強調這是種族歧視言論；但唐納森頻喊冤，他說：「如果他覺得感受不佳，那我道歉。」

今天雙重賽首戰，安德森未出賽，唐納森4個打數掛零，第2戰安德森回到開路先鋒角色，安德森坐板凳，兩人「很有默契」未再同場亮相。

洋基、白襪第2戰吸引36167人進場，賽前介紹球員名單時，安德森就被洋基球迷嘲笑，每次站進打擊區也被大開汽水；但他全場5打數3安打，8局上從洋基第3任投手卡斯楚（Miguel Castro）的手中，轟出右外野3分砲，拉大成5分領先，面對一大票無禮球迷，繞壘時不忘比出「閉嘴」的手勢，撿到全壘打球的人還把球丟進場內。

洋基戰績29勝12敗仍是大聯盟最佳，白襪21勝20敗，勝率重返5成以上，在美聯中區排名第2，落後雙城隊4場勝差。

洋基 白襪

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