MLB／查普曼再度失靈 洋基對白襪雙重賽只得1分遭KO

洋基隊今天在紐約主場慘兮兮，對白襪隊雙重賽都因牛棚出問題，分別以1：3、0：5落敗，想成大聯盟本季首支30勝球隊還要等一等。

洋基兩名先發投手泰隆（Jameson Taillon）、 塞佛里 （Luis Severino）都投滿7局，合計被揮出13支安打、飆出12次三振，只有泰隆失1分，但「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）首戰投0.1局失兩分，羅艾西加（Jonathan Loaisiga）第2戰投0.2失4分，兩人都吞下本季第2敗，洋基本季勝場數停在29。

白襪先發投手也是優質表現，奎托（Johnny Cueto）首戰投6局，被揮出6支安打、無失分，寇佩克（Michael Kopech）第2戰更猛，投7局只被1安，奪下本季首勝，幫助白襪2勝1敗贏得這次系列戰。

洋基首戰出現8支安打，第2戰只有3支，雙重賽唯一得分是「法官」賈吉（Aaron Judge）首戰8局下轟出左外野陽春砲，一度追成1：1，這是他本季第15支全壘打，仍居大聯盟榜首。

查普曼從12日對藍鳥隊之戰開始，最近連續5戰失分，包括對白襪吞下兩敗，洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，他的控球出問題，直球未能投到想的位置。