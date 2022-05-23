MLB／超chill！大都會投手帶1罐紅牛 登庫爾斯假山觀戰

看比賽就是要chill，大都會隊後援投手羅德里奎茲（Joely Rodríguez），今天在庫爾斯球場內找到屬於他的最佳視野，帶著一把椅子，登上外野的假山造景，開啟超愜意的觀賽模式。

大都會今天在客場以2：0擊敗洛磯隊之戰，第3局捕捉到有趣畫面，庫爾斯右外野的噴泉假山造景上，羅德里奎茲正在悠閒觀戰，他坐在椅子上，腳邊放著按摩槍、一瓶水和一罐紅牛，嘴裡還嚼著葵花籽。

羅德里奎茲賽後被問到此事，他表示，「我不覺得這是什麼大事啦！我只是想放鬆一下，那裡感覺視野不錯。」沒爽太久，球場保全人員發現了他，上前提醒，「他們說，我不能待在這裡。」

牛棚電話響起時，他也沒忘記要上班，羅德里奎茲在第8局兩出局、一二壘有人時上場，只用1球抓下出局數成功「拆彈」。他表示，「不管何時上場，我一直都是很放鬆的狀態，今天很幸運一切都很順利。」