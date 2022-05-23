聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／超chill！大都會投手帶1罐紅牛 登庫爾斯假山觀戰
看比賽就是要chill，大都會隊後援投手羅德里奎茲（Joely Rodríguez），今天在庫爾斯球場內找到屬於他的最佳視野，帶著一把椅子，登上外野的假山造景，開啟超愜意的觀賽模式。
大都會今天在客場以2：0擊敗洛磯隊之戰，第3局捕捉到有趣畫面，庫爾斯右外野的噴泉假山造景上，羅德里奎茲正在悠閒觀戰，他坐在椅子上，腳邊放著按摩槍、一瓶水和一罐紅牛，嘴裡還嚼著葵花籽。
羅德里奎茲賽後被問到此事，他表示，「我不覺得這是什麼大事啦！我只是想放鬆一下，那裡感覺視野不錯。」沒爽太久，球場保全人員發現了他，上前提醒，「他們說，我不能待在這裡。」
牛棚電話響起時，他也沒忘記要上班，羅德里奎茲在第8局兩出局、一二壘有人時上場，只用1球抓下出局數成功「拆彈」。他表示，「不管何時上場，我一直都是很放鬆的狀態，今天很幸運一切都很順利。」
We see you’re enjoying the best seat in the house, @Mets? 😂 pic.twitter.com/7VQBsF1b0p— Colorado Rockies (@Rockies) 2022年5月22日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言