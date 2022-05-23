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MLB／漏接簡單滾地球竟掉兩分 孟西再見失誤讓道奇吞敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
10局下道奇二壘手孟西（右）發生致命失誤，讓費城人一口氣跑回兩分。 路透
10局下道奇二壘手孟西（右）發生致命失誤，讓費城人一口氣跑回兩分。 路透

道奇隊作客費城，今天對費城人隊進行3連戰最後一戰，也是兩隊本最後一次交手，10局下二壘手孟西（Max Muncy）發生致命失誤，讓費城人一口氣跑回兩分送掉江山，終場3：4落敗。

費城人之前在洛杉磯對道奇4連戰搶下前3勝，直到最後一戰才輸，不料回到自己主場迎敵，前兩戰都踢到鐵板，今天靠孟西失誤撿回1勝，本季對戰道奇4勝3敗占上風。

道奇打完前8局2：1領先，9局下遭追平，儘管10局上再靠透納（Trea Turner）安打攻下超前分，但10局下兩出局，孟西在二、三壘有人時，一顆正面滾地球竟然意外失手，他忙著找球，壘上兩人史塔布斯（Garrett Stubbs）、昆恩（Roman Quinn）趁亂衝回本壘，改變比賽結果。

孟西只要守備正常，道奇就可完成3連戰橫掃，沒想到失誤讓球隊由勝轉敗，他坦言場地有點硬，球的彈跳較高，沒有抓準距離。

昆恩10局下兩出局時先揮出安打，最後發揮速度優勢跑回致勝分，孟西回傳來不及；昆恩表示，當時有瞄到孟西漏球，在三壘教練指示下，全力衝向本壘。

孟西 道奇 費城人

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