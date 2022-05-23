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MLB／跟進普神！39歲鐵捕莫里納也來投 紅雀兩老論戰誰更好
7天前，42歲「生化人」普荷斯（Albert Pujols）生涯首度站上投手丘，今天又有一名紅雀老將「解鎖」這項任務，39歲鐵捕莫里納（Yadier Molina）9局下登板把關18：0領先，最終丟掉4分，比賽以18：4收工。有趣的是，莫里納賽後防禦率與普荷斯恰恰好都是36，掀起兩位老人論戰。
紅雀今天出戰海盜隊，比賽情勢打來與7天前極度相似，早早打爆對手，海盜先在9局上舉白旗，推出野手范米特（Josh VanMeter）登板，1局挨2轟、狂失5分，9局下莫里納站上投手丘，幫他傳接熱身的人正是此役敲出雙響砲的普荷斯。
莫里納一登板就被筒香嘉智敲出陽春砲，蘇文斯基（Jack Suwinski）也在兩出局後敲兩分砲，最終以1局被敲4安打、失4分收工，最快球速69.7哩，賽後防禦率36。
19年生涯蹲捕過152場完封，莫里納今天在投手丘上挑戰幫球隊完成這場完封，卻丟掉4分，他說：「我很氣我能沒辦到。」紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）幽默評價他的表現，「直球控球算還不錯。」
普荷斯、莫里納在1周內相繼站上投手丘，生涯防禦率剛好都是36，且都挨了2發全壘打，兩老賽後有得吵。普荷斯說：「至少我在挨轟前，還有先拿到出局數，但你是第1個打席就被炸了。」莫里納辯解，「那是因為下雨，球很難握，如果沒下雨，我會拿出我那顆指叉。」
對於不是自己登板，普荷斯也有小怨言，「本來應該是我上場，讓我下修一下防禦率，結果他們讓你上。」莫里納笑說：「希望我們可以持續再有打20分的比賽，還有機會看到我投球喔！」
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