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MLB／大谷翔平開轟達陣日美通算150轟 麥登讚：很巨大

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平對運動家之戰擔任開路先鋒，首打席就炸裂個人本季最大號的443呎陽春砲，也是個人日美通算第150轟。 美聯社
大谷翔平對運動家之戰擔任開路先鋒，首打席就炸裂個人本季最大號的443呎陽春砲，也是個人日美通算第150轟。 美聯社

大谷翔平的日美通算150轟今天出爐，面對運動家之戰擔任開路先鋒，第1打席就炸裂個人本季最大號的443呎陽春砲，天使隊一路領先到終場以4：1贏球，總教練麥登（Joe Maddon）也讚這一轟很巨大。

大谷今天繼續擔任首棒出賽，5打數敲出2安打，首局就將運動家左投厄文（Cole Irvin）的76哩曲球轟出中外野看台，相隔5場再開砲，這他的本季第9轟、日美通算第150轟。

天使在這一轟帶動下，全場順順打，第2局雖有大谷的雙殺打，下一棒楚奧特（Mike Trout）緊接著補上安打、貢獻1分打點，第7局又補上一發陽春砲，大谷、「神鱒」同場開砲。

天使先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）投7.1局被敲4安打、僅失1分，送出7K，取得本季第3勝。

大谷首局首打席就炸裂，麥登表示，有時第1位打者會影響整場比賽走向，「打得強勁的球，如果被對方演出美技，比賽劇本可能會就會突然改變，大谷的那支全壘打很巨大。」

大谷翔平 天使 運動家 Joe Maddon

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