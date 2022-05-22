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MiLB／李灝宇本季第6轟出爐 鄭宗哲雙重賽有長打

中央社／ 台北22日電
台灣旅美小將海盜隊1A的鄭宗哲。 截圖自鄭宗哲IG影片
台灣旅美小將海盜隊1A的鄭宗哲。 截圖自鄭宗哲IG影片

旅美費城人隊1A「台灣怪力男」李灝宇再開轟，今天與雙城隊交手，敲出陽春砲、為個人本季第6轟；海盜隊1A野手鄭宗哲今天雙重賽2戰共敲3安、包括1支三壘打、貢獻3分打點。

李灝宇效力美國職棒費城人隊，今年球季在小聯盟1A發揮長打火力，在5月13日至16日間、寫下連4戰開轟的紀錄，也獲選佛羅里達州立聯盟小聯盟1A單週最佳球員。

李灝宇維持穩定好手感，今天費城人隊1A與明尼蘇達雙城隊1A交手，李灝宇先發打三棒、守三壘，李灝宇1局選到四壞保送、靠著投手犯規上到二壘，3局兩隊1比1平手時，李灝宇開轟、陽春砲幫住球隊取得2比1領先。

李灝宇5局上敲出一壘飛球出局，7局吞下三振，8局敲出右外野方向飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，保送、三振各1次，本季第6轟出爐、貢獻1分打點，賽後打擊率3成10；球隊終場以5比4拿勝。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與聖路易紅雀隊1A打雙重賽，海盜隊台灣野手鄭宗哲2場比賽都有出賽、打擊也都有適時表現；首場比賽鄭宗哲先發打6棒、守游擊，總計3打數敲出1支安打、有1得分，球隊終場以3比7吞敗。

雙重賽第2戰，鄭宗哲先發打1棒、守游擊，1局吞下三振、3局敲出三壘打、幫助球隊取得1比0領先，4局壘上有人鄭宗哲再敲出右外野方向安打，一棒幫助球隊送回2分，再發揮腳程、盜壘成功，4局下攻手交換時退場休息。

鄭宗哲雙重賽第2戰總計3打數敲出2支安打，貢獻3分打點，跑出個人本季第9盜，球隊終場以13比1拿下勝利；鄭宗哲今天兩戰共敲3安，賽後打擊率2成57。

鄭宗哲

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