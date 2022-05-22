MLB／洋基再折損一名牛棚大將 主帥直呼痛心

洋基今天宣布，牛棚大將格林（Chad Green）因右手肘拉傷進入15天傷兵名單，未來不排除進行動刀。洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）直呼，他的缺陣令人痛心。

現年31歲的格林在2016年登上大聯盟，生涯首年他主要擔任先發，不過成績並不出色，2017年賽季起改以後援為主，生涯累計出賽272場，防禦率3.17。本季至今14次登板拿下1勝1敗，防禦率3.00。

球隊少了一員牛棚大將，布恩坦言：「他是大聯盟的頂尖救援投手，對我們球隊而言也相當重要，他的缺陣令人痛心。」

為了填補格林的空缺，洋基從3A叫上26歲的馬里納奇歐（Ron Marinaccio），他過去2次升上大聯盟共登板4場，防禦率11.25。

洋基開季至今戰績29勝10敗，勝率高達.744，不僅穩坐美聯東區龍頭，也是全聯盟勝率第一名。