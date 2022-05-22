MLB／暌違1月重返開路先鋒 大谷翔平首打席就敲安

大谷翔平前2戰8打數無安打，還吞下5K陷入小低潮，不過天使隊主帥麥登（Joe Maddon）還是一樣老神在在，今日賽前受訪時他自信地掛保證：「大谷的狀況會越來越好。」大谷翔平也在開賽首打席就敲安，沒讓自家教頭丟臉。

大谷翔平近日陷入小低潮，近2戰被三振了5次，打擊率下滑至.248。麥登對此表示無法指出確切的原因，但仍對大谷信心滿滿：「看起來大谷的擊球感覺是不錯的，雖然還未達到去年的水準，但我有信心他能達到去年的狀態，他會越來越好。」

近日不只大谷翔平面臨低潮，天使也正經歷4連敗，今天面對運動家要力拼止敗。大谷翔平擔任第一棒指定打擊，而他上回打第一棒已得回溯至美國時間4月24日，暌違近1個月重返開路先鋒，大谷翔平首打席打出內野安打，第2個打席則是內野滾地球出局。目前4局打完，雙方比數仍為0：0。