MLB／「Jackie」有無歧視意味？洋基白襪吵到板凳清空

洋基隊今天以7:5擊敗白襪隊之戰,打到雙方板凳清空,雖未爆發進一波衝突,但白襪安德森(Tim Anderson)賽後怒控洋基唐納森(Josh Donaldson)對他稱呼「Jackie」,帶有族歧視意味,唐納森對此則喊冤。

今天的事件主角實為白襪捕手葛蘭多(Yasmani Grandal)與唐納森,5局下唐納森站上打擊區時,兩人有激烈言語交鋒,眼看爭執越來越激烈,雙方板凳清空,兩位事主很快就被各自帶開,但安德森明顯還在持續叫囂,比賽短暫中斷後繼續進行,無人出拳,也未開出任何驅逐出場罰單。

葛蘭多賽後透露,爭執原因出自唐納森的言論;安德森進一步控訴,唐納森對他稱「Jackie」,他認為是指大聯盟首位黑人球員羅賓森(Jackie Robinson),拿他的膚色做文章,「我今天沒招惹任何人,但他卻有那樣的言論,你們知道那很無禮,也沒有必要。」

Thoughts on what happened between the Yankees and White Sox?



pic.twitter.com/8cYoMh6Dow