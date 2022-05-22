MLB／「Jackie」有無歧視意味？洋基白襪吵到板凳清空

洋基隊今天以7：5擊敗白襪隊之戰，打到雙方板凳清空，雖未爆發進一波衝突，但白襪安德森（Tim Anderson）賽後怒控洋基唐納森（Josh Donaldson）對他稱呼「Jackie」，帶有族歧視意味，唐納森對此則喊冤。

今天的事件主角實為白襪捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）與唐納森，5局下唐納森站上打擊區時，兩人有激烈言語交鋒，眼看爭執越來越激烈，雙方板凳清空，兩位事主很快就被各自帶開，但安德森明顯還在持續叫囂，比賽短暫中斷後繼續進行，無人出拳，也未開出任何驅逐出場罰單。

葛蘭多賽後透露，爭執原因出自唐納森的言論；安德森進一步控訴，唐納森對他稱「Jackie」，他認為是指大聯盟首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），拿他的膚色做文章，「我今天沒招惹任何人，但他卻有那樣的言論，你們知道那很無禮，也沒有必要。」

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pic.twitter.com/8cYoMh6Dow — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2022年5月22日

白襪教頭拉魯沙（Tony LaRussa）更是明指：「我只能說，他那就是種族歧視言論。」

唐納森對此喊冤，他解釋那是出自安德森在2019年的訪問，他形容自己為「當代羅賓森」。唐納森解釋，他看了那段訪問後，之前就曾對安德森開玩笑喊過「Jackie」，「我叫他Jackie，絕對沒帶有種族歧視的意思，但顯然他對此覺得不受尊重，如果他覺得感受不佳，那我道歉。」

事實上，唐納森、安德森在上周的交手時，就曾在三壘上開吵，今天在雙方板凳清空時再度點燃火氣，恩怨情仇又添新篇章。