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MLB／今日戰績表 柳賢振6局0失分奪本季第一勝

聯合新聞網／ 整理
柳賢振本季第四場先發繳出6局無失分好投，終於拿到本季第1勝。 路透社
柳賢振本季第四場先發繳出6局無失分好投，終於拿到本季第1勝。 路透社

MLB今日戰績表

響尾蛇 10:6 小熊

紅雀 5:3 海盜

勇土 5:3 馬林魚

白襪 vs. 洋基 (因雨延賽)

道奇 4:1 費城人

光芒 6:8(13局) 金鶯

紅人 1:2 藍鳥

老虎 1:6 守護者

水手 3:7 紅襪

雙城 6:4 皇家

遊騎兵 3:0 太空人

國民 0:7 釀酒人

大都會 vs. 洛磯 (因雨延賽)

運動家 4:2 天使

教士 8:7(10局) 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 白襪 vs. 洋基

02:20 響尾蛇 vs. 小熊

03:07 紅人 vs. 藍鳥

03:10 大都會 vs. 洛磯

04:05 教士 vs. 巨人

04:10 水手 vs. 紅襪

06:05 道奇 vs. 費城人

06:10 老虎 vs. 守護者

06:10 勇土 vs. 馬林魚

06:35 紅雀 vs. 海盜

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:10 雙城 vs. 皇家

07:10 國民 vs. 釀酒人 (華視)

07:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:40 大都會 vs. 洛磯 (雙重戰)

09:07 運動家 vs. 天使(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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