MLB／今日戰績表 柳賢振6局0失分奪本季第一勝
MLB今日戰績表
響尾蛇 10:6 小熊
紅雀 5:3 海盜
勇土 5:3 馬林魚
白襪 vs. 洋基 (因雨延賽)
道奇 4:1 費城人
光芒 6:8(13局) 金鶯
紅人 1:2 藍鳥
老虎 1:6 守護者
水手 3:7 紅襪
雙城 6:4 皇家
遊騎兵 3:0 太空人
國民 0:7 釀酒人
大都會 vs. 洛磯 (因雨延賽)
運動家 4:2 天使
教士 8:7(10局) 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 白襪 vs. 洋基
02:20 響尾蛇 vs. 小熊
03:07 紅人 vs. 藍鳥
03:10 大都會 vs. 洛磯
04:05 教士 vs. 巨人
04:10 水手 vs. 紅襪
06:05 道奇 vs. 費城人
06:10 老虎 vs. 守護者
06:10 勇土 vs. 馬林魚
06:35 紅雀 vs. 海盜
07:05 光芒 vs. 金鶯
07:10 雙城 vs. 皇家
07:10 國民 vs. 釀酒人 (華視)
07:10 遊騎兵 vs. 太空人
08:40 大都會 vs. 洛磯 (雙重戰)
09:07 運動家 vs. 天使(愛爾達體育2台)
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