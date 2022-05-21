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MLB／「法官」賈吉打出MVP水準 30歲挑戰3億美元絕非不可能

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒推估「法官」賈吉（Aaron Judge）有機會拿到8年3億美元大約。 美聯社
美媒推估「法官」賈吉（Aaron Judge）有機會拿到8年3億美元大約。 美聯社

洋基強打賈吉（Aaron Judge）上個月拒絕洋基所提出的7年2.135億美元延長合約，這也確定本季結束後，這位強打確定成為大聯盟自由市場中最炙手可熱的球員，加上他本季打出MVP水準，美媒就預估他有機會挑戰8年3億美元大約。

賈吉上個月拒絕洋基提供的延長合約，總經理凱許曼（Brian Cashman）刻意公開報價，賈吉也對此不太開心，不過這份7年2.135億的合約，已是洋基自2019年後首次出現的上億合約。

賈吉拒絕洋基後，最熱門的話題莫過於，他下一份合約將值多少薪水？本季賈吉開季至今，表現相當火爆，打擊率高達0.307，同時以14支全壘打傲視全聯盟，根據《Baseball Savant》統計，賈吉今年的揮棒速度、擊球仰角等數據，與「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）並列第一，遙遙領先聯盟其他打者，美媒推測他的價碼將推升到至少8年3億美元。

考量上賽季塞米恩（Marcus Semien）與貝茲（Javier Baez）分別與藍鳥與老虎簽下符合自己期待的大約，而這兩隊共通特色都是在最後一刻加碼搶人，加上大都會有「富爸爸」坐鎮後灑錢不手軟，代表作就是簽下塞揚強投薛則（Max Scherzer），外界看好想搶賈吉的球隊可能多達10隊，他確實有本錢等待最高報價。

此外今年休賽季除了賈吉外，其他大咖還有大都會投手狄葛隆（Jacob deGrom）、紅襪隊游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）與能跳脫合約的柯瑞亞(Carlos Correa)等人，可望為近幾年較為冷清自由市場重新燃起生機。

值得一提的是以賈吉目前開轟速率，有機會挑戰單季60轟，ESPN預估30歲的他瞄準8年3億美元大約、超越楚奧特的3700萬美元成為聯盟最高薪外野手絕非不可能！

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