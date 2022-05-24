MLB／今日戰績表 紅雀10局下再見滿貫砲轟藍鳥拉出4連勝

洋基今和白襪進行雙重賽都因牛棚出問題吞下敗仗，第一場還是輸在自家守護神「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），外媒點出查普曼最近時常崩盤的關鍵就是球速變慢。 今天查普曼在9局上登板

2022-05-23 18:30