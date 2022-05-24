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MLB／今日戰績表 紅雀10局下再見滿貫砲轟藍鳥拉出4連勝

聯合新聞網／ 整理
紅雀10局下，高史密特轟出見滿貫砲，擊敗藍鳥。 路透
紅雀10局下，高史密特轟出見滿貫砲，擊敗藍鳥。 路透

MLB今日戰績表

洛磯 1：2 海盜

小熊 7：4 紅人

金鶯 6：4 洋基

道奇 10：1 國民

費城人 7：3 勇士

老虎 4：5 雙城

藍鳥 3：7(10局) 紅雀

守護者 6：1 太空人

皇家 5：9 響尾蛇

釀酒人 2：3(10局) 教士

運動家 6：7 水手

大都會 13：3 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 洛磯 vs. 海盜

06:40 小熊 vs. 紅人

06:40 馬林魚 vs. 光芒

07:05 金鶯 vs. 洋基

07:05 道奇 vs. 國民

07:20 費城人 vs. 勇士

07:40 老虎 vs. 雙城

07:45 藍鳥 vs. 紅雀

08:10 紅襪 vs. 白襪

09:38 守護者 vs. 太空人

06:40 遊騎兵 vs. 天使

09:40 皇家 vs. 響尾蛇

09:40 釀酒人 vs. 教士(愛爾達體育2台)

09:40 運動家 vs. 水手

09:45 大都會 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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