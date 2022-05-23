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MLB／今日戰績表 紅襪10局下再見滿貫砲轟水手拉出5連勝

聯合新聞網／ 整理
紅襪隊柯戴羅10局下打出再見滿貫砲轟走水手，全興奮慶祝本季5連勝。 法新社
紅襪隊柯戴羅10局下打出再見滿貫砲轟走水手，全興奮慶祝本季5連勝。 法新社

MLB今日戰績表

紅雀 18：4 海盜

道奇 3：4(10局) 費城人

水手 4：8(10局) 紅襪

光芒 6：7(11局) 金鶯

紅人 3：2 藍鳥

勇土 3：4 馬林魚

老虎 4：2 守護者

雙城 7：6 皇家

遊騎兵 2：5 太空人

國民 8：2 釀酒人

響尾蛇 4：5 小熊

白襪 3：1 洋基

白襪 5：0 洋基(雙重戰)

大都會 2：0 洛磯

教士 10：1 巨人

運動家 5：0 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 洛磯 vs. 海盜

06:40 小熊 vs. 紅人

07:05 金鶯 vs. 洋基

07:05 道奇 vs. 國民

07:20 費城人 vs. 勇士

07:40 老虎 vs. 雙城

07:45 藍鳥 vs. 紅雀

08:10 守護者 vs. 太空人

09:40 皇家 vs. 響尾蛇

09:40 釀酒人 vs. 教士

09:40 運動家 vs. 水手

09:45 大都會 vs. 巨人(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育

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