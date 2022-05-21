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MLB／誇張！故事哥滿貫砲 前大聯盟球員看台上接到球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「故事哥」史托瑞敲出飛越「綠色怪物」的滿貫砲，在看台上接到這顆全壘打球的人，竟是另一名大聯盟選手。 美聯社
「故事哥」史托瑞敲出飛越「綠色怪物」的滿貫砲，在看台上接到這顆全壘打球的人，竟是另一名大聯盟選手。 美聯社

「故事哥」史托瑞（Trevor Story）近況太火燙，今天對水手隊之戰再炸滿貫砲，出乎意料的畫面出現在「綠色怪物」之外，在看台上接到這顆全壘打球的人，竟是另一名大聯盟選手。

紅襪今天以7：3擊敗水手，史托瑞第3局就炸滿貫砲助隊全場一路領先，他近兩戰共敲4轟、灌進11分打點，數據超瘋狂。

史托瑞的滿貫砲之後，更神奇的畫面出現在觀眾席上，有13年大聯盟資歷、曾效力紅襪2季的外野手高姆斯（Jonny Gomes），在「綠色怪物」的座位區上接到這球，他興奮高舉雙手，嗨到掀起上衣，不說還以為只是一位單純的瘋狂球迷。

高姆斯笑說：「現在我是官方紀錄上唯一在綠色怪物內、外兩側都接過球的人了，這絕對是事實。」被追問接球策略，他說自己一直處於準備要接球的狀態，看到這球打來，他的想法是想辦法不要讓球彈得太遠。

談到接到球的興奮模樣，高姆斯表示，「我真的很亢奮，我坐在這裡，感覺自己就像8、9歲的小朋友，我是個棒球痴，如果想去廁所，我會利用局間趕緊跑去。」他更讚：「我不知道這裡有多少座位，但這裡絕對是最棒的位置。」

至於會怎麼保留這顆全壘打球？高姆斯透露，「我會請史托瑞簽個名，再看看該怎麼處理，我不知道有沒有可能用這球募款，但這是史托瑞兩天來的第4轟，而且是滿貫，如果他想要，我絕對會給他。」語畢有了其他點子，他笑說：「或許我該拿它跟紅襪換季票或其他東西。」

紅襪 水手

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