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MLB／今日戰績表 貝茲3安3打點助道奇擊敗費城人拉出7連勝

聯合新聞網／ 整理
貝茲(左)3安3打點助道奇擊敗費城人拉出7連勝。 擷圖自推特
貝茲(左)3安3打點助道奇擊敗費城人拉出7連勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

白襪 5：7 洋基

響尾蛇 7：6(10局) 小熊

紅人 1：3 藍鳥

大都會 5：1 洛磯

大都會 ： 洛磯(雙重戰)

教士 2：1 巨人

水手 5：6 紅襪

道奇 7：4 費城人

勇土 4：3 馬林魚

老虎 (延賽) 守護者

紅雀 5：4 海盜

光芒 6：1 金鶯

雙城 9：2 皇家

遊騎兵 1：2 太空人

國民 1：5 釀酒人

運動家 ： 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

23:35 紅雀 vs. 海盜

01:35 道奇 vs. 費城人

01:35 水手 vs. 紅襪

01:35 光芒 vs. 金鶯

01:37 紅人 vs. 藍鳥

01:40 勇土 vs. 馬林魚

01:40 老虎 vs. 守護者

02:10 雙城 vs. 皇家

02:10 遊騎兵 vs. 太空人

02:10 國民 vs. 釀酒人

02:20 響尾蛇 vs. 小熊

03:05 白襪 vs. 洋基

03:10 大都會 vs. 洛磯

04:05 教士 vs. 巨人

04:07 運動家 vs. 天使

07:05 白襪 vs. 洋基(雙重戰，愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育

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