MLB／今日戰績表 貝茲3安3打點助道奇擊敗費城人拉出7連勝
MLB今日戰績表
白襪 5：7 洋基
響尾蛇 7：6(10局) 小熊
紅人 1：3 藍鳥
大都會 5：1 洛磯
大都會 ： 洛磯(雙重戰)
教士 2：1 巨人
水手 5：6 紅襪
道奇 7：4 費城人
勇土 4：3 馬林魚
老虎 (延賽) 守護者
紅雀 5：4 海盜
光芒 6：1 金鶯
雙城 9：2 皇家
遊騎兵 1：2 太空人
國民 1：5 釀酒人
運動家 ： 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
23:35 紅雀 vs. 海盜
01:35 道奇 vs. 費城人
01:35 水手 vs. 紅襪
01:35 光芒 vs. 金鶯
01:37 紅人 vs. 藍鳥
01:40 勇土 vs. 馬林魚
01:40 老虎 vs. 守護者
02:10 雙城 vs. 皇家
02:10 遊騎兵 vs. 太空人
02:10 國民 vs. 釀酒人
02:20 響尾蛇 vs. 小熊
03:05 白襪 vs. 洋基
03:10 大都會 vs. 洛磯
04:05 教士 vs. 巨人
04:07 運動家 vs. 天使
07:05 白襪 vs. 洋基(雙重戰，愛爾達體育2台)
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