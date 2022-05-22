MLB／今日戰績表 貝茲3安3打點助道奇擊敗費城人拉出7連勝

洋基強打賈吉（Aaron Judge）上個月拒絕洋基所提出的7年2.135億美元延長合約，這也確定本季結束後，這位強打確定成為大聯盟自由市場中最炙手可熱的球員，加上他本季打出MVP水準，美媒就預估他有

2022-05-21 14:31