MLB／張育成相隔1個多月出賽 打擊熄火等首安

守護者隊旅美好手張育成回到大聯盟滿1周，今天終於獲得出賽機會，面對老虎隊先發第7棒、二壘手，不過3打數無安打、吞下2K，本季首安仍在等待出爐。

守護者隊今天以6：1擊敗老虎隊，三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）一人貢獻2安、3分打點，看不出昨天才被自打球打中的影響。

張育成做為第7棒，2局下首打席遭到三振，5局下纏鬥到滿球數後在第7球吞K，7局下則敲出右外野飛球出局，單場3打數無安打。

張育成因染疫關係，到4月14日才離開疫情傷兵名單回到大聯盟，上次在大聯盟出賽已是4月11日，相隔超過1個月，本季目前出賽4場，10打數尚未敲安。

兩隊前4局都未得分，守護者隊在5局下突破封鎖，羅沙里歐（Amed Rosario）的1分打點安打，加上拉米瑞茲的三分砲，一口氣拿下4分；8局下羅沙里歐再敲出1分打點二壘打，米勒（Owen Miller）高飛犧牲打拿下守護者隊第6分。