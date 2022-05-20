MLB／史托瑞單場3響砲 紅襪12比6轟垮水手

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天在主場迎戰西雅圖水手，紅襪打者史托瑞4打數4安打，其中包括3支全壘打，進帳7分打點並為球隊跑回5分，助紅襪以12比6擊退水手。

這場比賽的首局打完兩隊都沒得分，水手2局上灌進4分，史托瑞（Trevor Story）2局下、3局下都揮出全壘打，讓紅襪扳平比數。

雙方前5局打完以4比4僵持，紅襪6局下再拿兩分，7局下、8局下都打進3分，水手則是8局上、9局上各追回1分。

史托瑞又在8局下轟出左外野方向3分砲，這是他生涯第2次繳出單場3轟、7打點的成績。

紅襪打線全場揮出16支安打、狂掃12分，兩項數據都是他們本季單場新高。馬蒂內茲（J.D. Martinez）此役5打數4安打，且為紅襪跑回3分，維杜格（AlexVerdugo）也有5打數3安打並跑回4分的表現。

紅襪先發投手希爾（Rich Hill）今天只投2局被敲出6支安打，其中包括1支全壘打，丟掉4分都是自責分。接替他投球的豪克（Tanner Houck）投了4局沒有失分，賞給對手6次三振，只有1次保送。

水手此役5打數3安打的羅德里格斯（JulioRodriguez）和單場掃進4分打點的摩爾（DylanMoore），今天都有全壘打演出，斯瓦瑞茲（EugenioSuarez）則有5打數2安打並跑回2分的成績。

水手先發的柯比（George Kirby）此役主投5局，被擊出2支全壘打在內的8支安打，並送出3次三振、1次保送，丟掉5分都是自責分，最後承擔這場比賽的敗投。

希爾在過去4場先發一共只丟3分，其中2分是自責分，但水手打線今天讓他只投2局就花了56球，並從他手中攻下4分。

水手2局上首名打者斯瓦瑞茲敲出二壘安打，托羅（Abraham Toro）在1人出局後的安打讓他們攻佔一、三壘，接下來摩爾扛出3分砲讓水手以3比0領先。

同樣在2局上，佛瑞澤（Adam Frazier）在2人出局後獲得保送，佛蘭斯（Ty France）擊出右外野安打，再幫水手拿下一分。

但紅襪很快在2局下將分差縮小，靠得是最近14場比賽打進11分打點的史托瑞，他打到中外野的兩分砲送回了維杜格。

紅襪3局下首名打者馬蒂內茲安打上壘，史托瑞在2人出局後揮出飛越左外野「綠色怪物」的全壘打送回馬蒂內茲。史托瑞此役的第2支兩分砲，讓紅襪4比4扳平比數。

6局下，史托瑞、布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）的安打都為紅襪添得分數。