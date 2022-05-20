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MLB／用再見兩分砲上演大逆轉 阿隆索克服大都會不利情勢

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會阿隆索(後)，敲出再見逆轉兩分砲。 擷圖自推特
大都會阿隆索(後)，敲出再見逆轉兩分砲。 擷圖自推特

稍早雖傳出惡耗陣中強投薛則（Max Scherzer）要休息6到8周，大都會今天在和紅雀的比賽中上演逆轉秀，重砲手阿隆索（Pete Alonso）10局下敲出再見逆轉兩分砲氣走對手，大都會繼續坐穩國聯東區龍頭。

薛則昨日先發投到一半突然喊停，今天MRI檢查結果出爐，薛則因腹內斜肌拉傷預計要休息6到8周，最快也要到7月才能回歸先發輪值，加上原本就躺在傷兵名單的狄葛隆（Jacob deGrom），從春訓最後一週右肩不適至今都尚未出賽，可能也要6月底、7月才能歸隊。

除了薛則、狄葛隆外，開幕戰先發投手梅基爾（Tylor Megill）也因右手二頭肌發炎而暫時關機，原本的6名先發投手已經倒了3位，這對目前國聯東區排名第一的大都會相當不利，不過它們今天仍展現出韌性，在延長賽中擊敗紅雀。

帶著領先進到9局上，大都會未能成功抵擋紅雀的串連攻勢，硬是將比賽逼入延長，10局上紅雀也率先攻下1分，不過此役扛下第四棒重責大任的阿隆索果然不負眾望，咬中114英里的速球並掃向左外野大牆，用兩分砲逆轉戰局帶走勝利。

這發全壘打不但是阿隆索本季第10轟，也是他生涯第3次敲出再見轟，另外他目前36分打點在聯盟排名第一。

大都會在和紅雀這次的系列賽取得了3比1的優勢，這也是大都會本季和對手12個系列戰取得的第10次勝利，另外今年3度戰到延長賽也都未嚐輸球滋味，目前40場完賽戰績26勝14敗是隊史第4佳。

東區

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