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MiLB／劉致榮小聯盟先發失6分吞敗 林暉盛挨轟無關勝敗

中央社／ 台北20日電
劉致榮。 悍創運動經紀
劉致榮。 悍創運動經紀

旅美紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天先發出賽，總計投3.2局失掉6分責失分，為本季單場最多失分、吞下第3敗；道奇隊1A投手林暉盛今天中繼4局挨2轟、無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A波士頓紅襪隊今天與德州遊騎兵隊交手，紅襪隊先發投手為劉致榮，他開賽就有狀況，接連被敲2支二壘打、1支一壘安打，失掉2分，2局回穩讓打者3上3下。

劉致榮3局1人出局後再有狀況，接連被敲3支安打先掉1分，再被敲出3分砲是重傷害，4局2人出局後退場。

劉致榮今天總計用69球投3.2局，被敲出7支安打包括1發全壘打，投出5次三振，失掉6分皆為責失分，球隊終場以4比9吞敗，劉致榮吞下本季第3敗，賽後防禦率升至6.29。

洛杉磯道奇隊小聯盟1A今天與科羅拉多洛磯隊交手，兩隊2局打完道奇隊0比5落後，道奇隊台灣投手林暉盛3局接手中繼，首局讓打者3上3下。

林暉盛4局2人出局後被敲陽春砲；5局雖有投出保送，但沒有失分；6局保送首名打者後，被下一棒敲出全壘打、再掉2分，6局投完退場休息。

林暉盛今天總計用64球投4局，被敲3支安打包括2發全壘打，投出4次三振、3次保送，失掉3分皆為責失分，球隊終場以4比8吞敗，林暉盛無關勝敗，賽後防禦率6.75。

林暉盛 劉致榮

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