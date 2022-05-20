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MiLB／林子偉致勝安助隊搶勝 鄭宗哲敲三壘打

中央社／ 台北20日電
林子偉今在小聯盟3A出賽，3打數敲1安、送回球隊致勝分，幫球隊以1比0拿勝。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
林子偉今在小聯盟3A出賽，3打數敲1安、送回球隊致勝分，幫球隊以1比0拿勝。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

美國職業棒球紐約大都會隊野手林子偉今天在小聯盟3A出賽，3打數敲1安、送回球隊致勝分，幫球隊以1比0拿勝；匹茲堡海盜隊1A野手鄭宗哲今天敲出1支三壘打，連4場出賽敲安。

大都會3A與多倫多藍鳥隊3A打雙重賽，林子偉首戰先發打2棒、守游擊，林子偉1局吞下三振，4局選到四壞保送上壘，但隊友沒能延續攻勢，沒替球隊跑回分數，5局再吞三振。

兩隊比賽前半段都沒能拿下分數，7局打完0比0僵持不下，突破僵局制第8局壘上有人時，林子偉敲出右外野方向安打、幫球隊送回致勝分。

林子偉總計3打數敲出1支安打，吞下2次三振，選到1次四壞保送，貢獻1分打點，賽後打擊率2成；林子偉守備在3局出現傳球失誤，但沒釀成失分危機。

海盜1A對戰聖路易紅雀隊1A，鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局、3局都吞下三振，5局敲出中外野方向平飛球出局。

7局鄭宗哲敲出中外野方向三壘打，但隊友沒能延續攻勢，9局敲出再敲出中外野方向平飛球出局；鄭宗哲總計5打數敲出1支安打，吞下2次三振，連4場出賽敲安，賽後打擊率2成46。

海盜1A1局靠安打、接連盜壘上到三壘、滾地球跑回第1分，9局再靠對手單局3次守備失誤、安打，一口氣再拿3分，以4比0拿下勝利。

林子偉 鄭宗哲

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