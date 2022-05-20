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MLB／薛則也要休6到8周 大都會先發輪值掛一半

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
薛則（Max Scherzer）在接受檢查後，預計要休息6到8周。 美聯社
薛則（Max Scherzer）在接受檢查後，預計要休息6到8周。 美聯社

大都會隊球迷擔心的事發生了。昨天投到一半喊停的薛則（Max Scherzer）在接受檢查後，預計要休息6到8周，加上原本就躺在傷兵名單的狄葛隆（Jacob deGrom），兩人本季薪資7880萬美元，比4支大聯盟球隊的團隊薪資還高。

薛則昨天對紅雀隊投到6局上1出局後，突然對休息區比出手勢，並說：「我結束了。」隨後在防護員檢視下退場休息，今日進行MRI檢查，球隊公布薛則因腹內斜肌拉傷，需要休息6到8周。

這代表薛則最快也要到7月才能回歸先發輪值，而狄葛隆因春訓最後一週右肩不適，開季至今尚未出賽，可能也要6月底、7月才能歸隊。

大都會隊原本的6名先發投手已經倒了3位，薛則、狄葛隆加上開幕戰先發投手梅基爾（Tylor Megill）也因右手二頭肌發炎而暫時關機。

原本的三號先發巴塞特（Chris Bassitt）成為大都會現有王牌，巴塞特表示，球隊遇到傷兵問題當然不好，「但其他人也要挺身而出，我們的深度足以挺過這些，我想這也是球隊找我跟薛則來的用意，為了提升先發深度，當事情發生時，我們還有辦法贏得比賽。」

大都會剩下巴塞特、卡拉斯科（Carlos Carrasco）、沃克（Taijuan Walker）三名先發投手，彼德森（David Peterson）、威廉斯（Trevor Williams）是可能遞補人選。

薛則 大都會 狄葛隆

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