MLB／美媒稱國民索托可能被交易 巨人近水樓台先得月？
國民隊強打索托（Juan Soto）未來無可限量，近日有大聯盟記者報導，國民本賽季就可能將他交易出去，而索托似乎和巨人隊游擊手克勞佛（Brandon Crawford）一家關係不錯，也讓外媒忍不住猜測：巨人隊是否能「近水樓台先得月」？
如果巨人隊決定追捕華盛頓國民隊的明星外野手胡索托，他們或許可以尋求潔琳·克勞福德（Jalynne Crawford）的幫助。
據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）報導，明年將是索托第3個薪資仲裁年，屆時他的年薪很可能打破紀錄，有鑑於他將在2024年季後成為自由球員，之後是否會繼續留在國民隊仍是未知，國民可能選擇在本賽季提前將他交易出去。
巨人或許也像和其他球隊一樣，很想引進這位23歲的強打少年，他們說不定還有機會「近水樓台先得月」，克勞佛的兒子是索托的忠實粉絲，他們一家和索托的關係似乎相當不錯，上個月國民作客舊金山賽前，克勞佛和他的兩個兒子還一同與索托合照。
Crawford fam photo with Soto 📸 pic.twitter.com/7DET74elN3— SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) 2022年4月30日
昨天克勞佛的妻子潔琳則是在推特轉推了一篇有關索托交易傳聞的報導，並寫下「來巨人」。
美媒認為，如果索托有權決定未來的去處，那麼舊金山或許是個不錯的選項。
Come to @SFGiants https://t.co/t6r9JHRZ6o— Jalynne Crawford (@JalynneC35) 2022年5月18日
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