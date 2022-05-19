快訊

本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

MiLB／林凱威後援2局連飆3K 多名台將野手有安打表現

中央社／ 台北19日電
美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林凱威今天後援出賽，登板第1局就連飆3次三振，總計投2局無失分 擷圖自響尾蛇隊小聯盟高階1A官方推特
美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林凱威今天後援出賽，登板第1局就連飆3次三振，總計投2局無失分 擷圖自響尾蛇隊小聯盟高階1A官方推特

美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林凱威今天後援出賽，登板第1局就連飆3次三振，總計投2局無失分，也有多名小聯盟台將同日出賽。

響尾蛇隊2A今天與道奇隊2A交手的比賽，林凱威在5局上登板後援，連飆出3次三振，演出3上3下；6局上續投，1出局後雖然被敲出安打，不過讓下一棒擊出雙殺打。總計林凱威中繼投2局，被敲1支安打無失分，目前防禦率4.70。不過最後響尾蛇隊2A以2比9落敗。

響尾蛇隊1A的陳聖平今天擔任開路先鋒，4打數敲出1支二壘安打，選到1次保送，包辦1打點、2得分；海盜隊1A的鄭宗哲先發打第2棒，4打數敲出1支安打，選到1次保送，跑回1分；響尾蛇隊高階1A的林家正則是先發打第6棒，4打數敲出1支二壘安打，帶有1分打點。

運動家隊1A的莊陳仲敖今天擔任先發投手，1局上就遇到亂流，被敲出陽春全壘打後，投出保送再被轟2分砲；第2及第3局雖然都被敲出安打，不過最後都順利化解，沒有失分；但4局上再被敲2分砲。總計莊陳仲敖投4.2局，被敲8支安打，投4次四死球、5次三振，失掉5分，最後無關勝敗。

響尾蛇 林凱威

延伸閱讀

MiLB／李灝宇連7場敲安 打點、安打、OPS排前三

MiLB／李灝宇獲選單周最佳球員 美媒讚他打響名號

MiLB／讓他升！李灝宇連轟4天 28戰掃29分打點稱霸聯盟

MiLB／李灝宇連3戰開轟手感燙 鄧愷威拿本季首勝

相關新聞

MLB／大谷翔平8顆100哩火球 天使還是輸球遭遊騎兵橫掃

日籍好手大谷翔平今天登板找回火球，然而均速98.6哩、最快100.8哩的球速還是無法幫助球隊贏球，天使隊與遊騎兵隊鏖戰至...

MLB／「結束了」薛則自請退場 大都會狀況不妙

大都會隊投手薛則（Max Scherzer）今天對紅雀隊6局投到一半，主動表達「我結束了」而提前退場，原因是左半部身體不...

MLB／美媒稱國民索托可能被交易 巨人近水樓台先得月？

國民隊強打少年索托（Juan Soto）未來無可限量，近日有大聯盟記者報導，國民本賽季就可能將他交易出去，而索托似乎和巨人隊游擊手克勞佛（Brandon Crawford）一家關係不錯，也讓外媒忍不住猜測：巨人隊是否能「近水樓台先得月」？

MLB／沒收賈吉三響砲的新全壘打牆 連金鶯自家主砲都不喜歡

洋基隊明星球員賈吉（Aaron Judge）昨天在金鶯隊主場打出雙響砲，此外還有一轟被後退的新全壘打牆「沒收」，對金鶯隊球場左外野大牆不滿的不只有洋基，就連陣中主砲曼西尼（Trey Mancini）都跳出來表達不滿，不過他也表示，最有資格說話的應該只有大半季都在主場度過的金鶯隊球員。

MiLB／林凱威後援2局連飆3K 多名台將野手有安打表現

美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林凱威今天後援出賽，登板第1局就連飆3次三振，總計投2局無失分；另外費城人隊1A的李灝宇2...

MLB／今日戰績表 柯爾先發7局壓制金鶯助洋基拉出4連勝

MLB今日戰績表 勇士 6：7(11局) 釀酒人 老虎 1：6 光芒 巨人 3：5 洛磯 雙城 14：4 運動家 響尾蛇 3：5 道奇 太空人 1：5 紅襪 紅人 (延賽) 守護者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。