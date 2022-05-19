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MLB／沒收賈吉三響砲的新全壘打牆 連金鶯自家主砲都不喜歡

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊主砲曼西尼也不喜歡自家球場的新全壘打牆。 美聯社
金鶯隊主砲曼西尼也不喜歡自家球場的新全壘打牆。 美聯社

洋基隊明星球員賈吉（Aaron Judge）昨天在金鶯隊主場打出雙響砲，此外還有一轟被後退的新全壘打牆「沒收」，對金鶯隊球場左外野大牆不滿的不只有洋基，就連陣中主砲曼西尼（Trey Mancini）都跳出來表達不滿，不過他也表示，最有資格說話的應該只有大半季都在主場度過的金鶯隊球員。

金鶯隊主場過往以「全壘打天堂」著稱，「台灣殷雄」陳偉殷效力金鶯隊時期也深受其害，2015年賽季他挨了28發全壘打，為大聯盟挨轟數第12多的投手。因此，這個休賽季他們將左外野全壘打牆向後移了30英尺（約9.14公尺），並將圍欄抬高了至少5英尺（約1.52公尺）以上，以降低打者開轟的機會。

「沒有打者會喜歡它，包括我自己。」金鶯隊重砲曼西尼向記者說，不過他也提到，最有資格抱怨新全壘打牆的人，大概就是金鶯隊的球員，截至昨天，他們的團隊全壘打數排在全聯盟第24名。

曼西尼強調，金鶯隊球員得在這座球場度過半個賽季（81場），「我知道（賈吉打的）球可能應該是一發全壘打，但其實我們自己也碰上很多類似狀況。就像我說的，我們會在這裡打球季一半的比賽，這對右打者來說當然很不好。」

「在這裡打球仍然是我們的工作，抱怨並不會對我們有所幫助，不過，這並不意味著我們也一定喜歡它。」曼西尼說。

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