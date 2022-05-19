MLB／大谷翔平8顆100哩火球 天使還是輸球遭遊騎兵橫掃

日籍好手大谷翔平今天登板找回火球，然而均速98.6哩、最快100.8哩的球速還是無法幫助球隊贏球，天使隊與遊騎兵隊鏖戰至10局下以5：6落敗，到德州作客的3連戰慘遭橫掃。

投手大谷今天先發6局，被敲6支安打，丟掉2分，另有7次三振、2次四壞保送，共用94顆球，退場時兩隊平手而無關勝敗，防禦率2.82；打者翔平打滿全場，5打數未敲安，打擊率下滑到2成47。

大谷前一場在5月12日對上光芒隊時，直球均速96哩出現下滑跡象，當時賽季平均為97.2哩，但今天有找回球速，超過100哩的火球就有8顆，第6局更飆出2次全場最速的100.8哩，可惜都是壞球。

大谷不是沒有贏球機會，天使隊前6局靠著瓦許（Jared Walsh）、楚奧特（Mike Trout）的兩發陽春砲取得2：1領先，只是6局下大谷被連敲2支二壘打而丟掉追平分，特別是被捕手海姆（Jonah Heim）敲安而掉分，也是大谷此役被海姆敲出的第3安。

洛爾一發兩分砲直接向天使隊說再見。 美聯社

大谷退場後，天使牛棚多掉2分，瓦許在9局上的2分砲將比數扳平，9局下天使隊總教練麥登（Joe Maddon）則因跟主審爭執被趕出場；來到延長賽，天使隊在10局上攻得1分，不過10局下洛爾（Nathaniel Lowe）一發兩分砲直接向天使隊說再見。