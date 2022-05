MLB／「結束了」薛則自請退場 大都會狀況不妙

大都會隊投手薛則(Max Scherzer)今天對紅雀隊6局投到一半,主動表達「我結束了」而提前退場,原因是左半部身體不適,在狄葛隆(Jacob deGrom)本季都還沒出賽下,大都會隊承擔不起再傷一個王牌。

大都會隊今天以11:4擊敗紅雀隊,不過6局上薛則在2出局一、二壘有人時面對普荷斯(Albert Pujols),投出一顆85哩滑球後,突然自己比出手勢喊停,並向著休息區說著「我結束了(I'm Done.)」。

Max Scherzer tells the Mets dugout "I'm done." & comes out of the game in the 6th.



