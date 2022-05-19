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MLB／「結束了」薛則自請退場 大都會狀況不妙

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
薛則對紅雀隊6局投到一半，主動表達「我結束了」而提前退場，原因是左半部身體不適。 美聯社
薛則對紅雀隊6局投到一半，主動表達「我結束了」而提前退場，原因是左半部身體不適。 美聯社

大都會隊投手薛則（Max Scherzer）今天對紅雀隊6局投到一半，主動表達「我結束了」而提前退場，原因是左半部身體不適，在狄葛隆（Jacob deGrom）本季都還沒出賽下，大都會隊承擔不起再傷一個王牌。

大都會隊今天以11：4擊敗紅雀隊，不過6局上薛則在2出局一、二壘有人時面對普荷斯（Albert Pujols），投出一顆85哩滑球後，突然自己比出手勢喊停，並向著休息區說著「我結束了（I'm Done.）」。

薛則過去較常出現的動作是拒絕教練換投，這項罕見舉動讓防護員、總教練蕭瓦特（Buck Showalter）、投手教練海夫納（Jeremy Hefner）一起上場關心，最後決定換投。

薛則5.2局投87球，被敲7支安打，失2分（1分責失）的表現依舊收下勝投，球團賽後更新，薛則是身體左半部不適，明天將安排進一步檢查。

大都會隊今年原本寄望薛則與狄葛隆組成的塞揚獎連線，不過狄葛隆因春訓最後一週右肩不適，開季至今尚未出賽，可能要到6月底、7月才能回歸，而另名先發梅基爾（Tylor Megill）則是因為右手二頭肌發炎而暫時關機。

薛則加上今天，出賽8場拿下5勝1敗、防禦率2.54，是大都會隊勝投王，防禦率排球隊第二，吃下49.2局則是最多。

薛則 大都會 狄葛隆

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