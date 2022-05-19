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MLB／前桃猿洋將重返大聯盟 昨才投1局今就遭DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦德茲。 美聯社
瓦德茲。 美聯社

前中職洋將瓦德茲（Cesar Valdez）離台後重返大聯盟舞台，昨天他才被天使叫上大聯盟、投1局，今天就遭DFA，移出40人名單外。

37歲的瓦德茲昨天才被天使叫上大聯盟，他面對5名打者、投完1局，被敲2支安打、失1分責失後，今天就被天使DFA。而由於瓦德茲已經沒有小聯盟下放權，球團唯一能做的就是將他移出40人名單。

天使在休賽季與瓦德茲簽下小聯盟約，去年幾乎都擔任後援投手的他，本季在小聯盟轉任先發投手，5場先發主投35.2局拿下4勝1敗，防禦率3.03、送出34K、僅投出4次保送。

天使為了將左投蘇亞雷斯（Jose Suarez）拉上大聯盟，所以才將瓦德茲DFA。本賽季蘇亞雷斯在大聯盟先發4場，17局的投球送出15K，成績0勝2敗、防禦率6.35。

《MLB Trade Rumor》認為，瓦德茲在小聯盟的表現應能讓他成為3A輪值的一員，因此他有可能被其他球隊撿走，讓渡期結束後，天使也還是有機會再撿回瓦德茲，他也可以選擇成為自由球員。

瓦德茲在2015年8月底曾來台效力當時的Lamigo桃猿隊，並隨隊奪下該季總冠軍，不過他在中職期間表現不佳，出賽8場成績2勝3敗，45.2局的投球中被敲61支安打，奪下39K，防禦率5.52、WHIP值1.60，季後未獲球團續約。

前桃猿洋投瓦德茲。 聯合報系資料照
前桃猿洋投瓦德茲。 聯合報系資料照

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