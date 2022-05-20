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MLB／今日戰績表 大都會阿隆索10下敲出再見逆轉兩分砲氣走紅雀

聯合新聞網／ 整理
大都會阿隆索(後)，敲出再見逆轉兩分砲。 擷圖自推特
大都會阿隆索(後)，敲出再見逆轉兩分砲。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

洋基 6：9 金鶯

教士 2：0 費城人

紅雀 6：7(10局) 大都會

紅人 4：2 守護者

白襪 7：4 皇家

水手 6：12 紅襪

響尾蛇 3：1 小熊

遊騎兵 1：5 太空人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 響尾蛇 vs. 小熊

06:35 紅雀 vs. 海盜

06:40 勇土 vs. 馬林魚

07:05 白襪 vs. 洋基

07:05 道奇 vs. 費城人

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:07 紅人 vs. 藍鳥

07:10 老虎 vs. 守護者

07:10 水手 vs. 紅襪

08:10 雙城 vs. 皇家

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:10 國民 vs. 釀酒人

08:40 大都會 vs. 洛磯

09:38 運動家 vs. 天使(華視)

10:15 教士 vs. 巨人(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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