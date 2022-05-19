MLB／今日戰績表 柯爾先發7局壓制金鶯助洋基拉出4連勝

小熊今日在主場面對海盜隊，日籍外野手鈴木誠也除打擊上有一支2分打點二壘安打，守備上也演出一次精準的雷射肩阻殺跑者，不過這波本壘攻防戰卻引發衝突導致板凳清空，還好未釀成重大衝突，小熊也以7:0獲勝。

2022-05-18 18:29