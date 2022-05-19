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MLB／今日戰績表 柯爾先發7局壓制金鶯助洋基拉出4連勝

聯合新聞網／ 整理
洋基柯爾先發7局壓制金鶯，助隊4連勝個人馴摘下本季第四勝。 擷圖自推特
洋基柯爾先發7局壓制金鶯，助隊4連勝個人馴摘下本季第四勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

勇士 6：7(11局) 釀酒人

老虎 1：6 光芒

巨人 3：5 洛磯

雙城 14：4 運動家

響尾蛇 3：5 道奇

太空人 1：5 紅襪

紅人 (延賽) 守護者

國民 5：4(10局) 馬林魚

教士 0：3 費城人

洋基 3：2 金鶯

水手 5：1 藍鳥

紅雀 4：11 大都會

海盜 3：2 小熊

天使 5：6 遊騎兵

白襪 2：6 皇家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 洋基 vs. 金鶯

01:05 教士 vs. 費城人

01:10 紅雀 vs. 大都會

02:10 白襪 vs. 皇家

07:10 水手 vs. 紅襪

07:40 響尾蛇 vs. 小熊(愛爾達體育2台)

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

球隊戰績表

太空人

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