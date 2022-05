MLB／「小翔平」中彈！大谷還能投嗎？麥登：可以

遊騎兵隊今天以10:5擊敗天使隊,吞下2連敗的天使隊差點傷到「日本國寶」,大谷翔平在7局上自打球反彈擊中胯下重要部位,痛到跳出打擊區,好在沒有大問題,總教練麥登(Joe Maddon)確認,明天可以繼續投球。

大谷翔平今天擔任第3棒、指定打擊,前2打席打得強勁卻到剛好找到左外野手手套,第3打席遭三振,7局上大谷翔平打出的擦棒球,好巧不巧一個反彈直擊兩腿間的「小翔平」,讓他痛到向後邊跳邊退出打擊區,轉了一圈後才回到打擊區。

