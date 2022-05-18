MLB／「小翔平」中彈！大谷還能投嗎？麥登：可以

遊騎兵隊今天以10：5擊敗天使隊，吞下2連敗的天使隊差點傷到「日本國寶」，大谷翔平在7局上自打球反彈擊中胯下重要部位，痛到跳出打擊區，好在沒有大問題，總教練麥登（Joe Maddon）確認，明天可以繼續投球。

大谷翔平今天擔任第3棒、指定打擊，前2打席打得強勁卻到剛好找到左外野手手套，第3打席遭三振，7局上大谷翔平打出的擦棒球，好巧不巧一個反彈直擊兩腿間的「小翔平」，讓他痛到向後邊跳邊退出打擊區，轉了一圈後才回到打擊區。

Michele Tafoya gonna start complaining about Shohei Ohtani's balls again. 😉🤣

Credit: Ballys



Feel better soon Sho, we ❤️ you.#JustSaying #GoHalos #LetsGoAngels #Ohtani pic.twitter.com/R8q1Cjq3AV — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2022年5月18日

好在大谷沒事，打完該打席雖然遭到三振，但9局上敲出安打，隨後換代跑而退場，天使隊在該局雖然拿下1分，但仍不足以彌補8局下丟掉7分大失血，最終以5分差落敗。

大谷翔平總計5打數1安打，吞下2次三振，打擊率下降到2成55，美日職棒通算150轟還要再等等。

水手隊外野手漢尼格（Mitch Haniger）曾因自打球導致睪丸破裂，大谷翔平的狀況也引起日媒擔心，還好賽後詢問總教練麥登，獲得的回覆是大谷明天還是可以投球，沒什麼大問題。