MLB／今日戰績表 賈吉雙響助洋基平1998年後最佳開季
MLB今日戰績表
白襪 3:0 皇家
響尾蛇 6:7 道奇
紅雀 1:3 大都會
紅人 5:4 守護者
國民 1:5 馬林魚
老虎 1:8 光芒
紅雀 4:3 大都會(雙重戰)
教士 3:0 費城人
洋基 5:4 金鶯
水手 0:3 藍鳥
太空人 13:4 紅襪
白襪 1:2 皇家(雙重戰)
勇士 3:0 釀酒人
海盜 0:7 小熊
天使 5:10 遊騎兵
巨人 10:7 洛磯
雙城 2:5 運動家
響尾蛇 3:12 道奇(雙重戰)
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 勇士 vs. 釀酒人
01:10 老虎 vs. 光芒
03:10 巨人 vs. 洛磯
03:37 雙城 vs. 運動家
04:10 響尾蛇 vs. 道奇
06:10 太空人 vs. 紅襪
06:10 紅人 vs. 守護者
06:40 國民 vs. 馬林魚
06:45 教士 vs. 費城人
07:05 洋基 vs. 金鶯
07:07 水手 vs. 藍鳥
07:10 紅雀 vs. 大都會
07:40 海盜 vs. 小熊
08:05 天使 vs. 遊騎兵
08:10 白襪 vs. 皇家
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