MLB／今日戰績表 賈吉雙響助洋基平1998年後最佳開季

太空人先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi)今在一次試圖下丘撿球的過程中倒地不起，隨後坐著擔架提前離場，球團賽後表示歐多瑞齊左小腿感到不適。 太空人今作客紅襪，五局下對方打者擊出一壘方向

2022-05-17 16:31