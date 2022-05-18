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MLB／今日戰績表 賈吉雙響助洋基平1998年後最佳開季

聯合新聞網／ 整理
賈吉今日轟出雙響，洋基擊敗金鶯後追平1998年後的最佳戰績。 美聯社
賈吉今日轟出雙響，洋基擊敗金鶯後追平1998年後的最佳戰績。 美聯社

MLB今日戰績表

白襪 3:0 皇家

響尾蛇 6:7 道奇

紅雀 1:3 大都會

紅人 5:4 守護者

國民 1:5 馬林魚

老虎 1:8 光芒

紅雀 4:3 大都會(雙重戰)

教士 3:0 費城人

洋基 5:4 金鶯

水手 0:3 藍鳥

太空人 13:4 紅襪

白襪 1:2 皇家(雙重戰)

勇士 3:0 釀酒人

海盜 0:7 小熊

天使 5:10 遊騎兵

巨人 10:7 洛磯

雙城 2:5 運動家

響尾蛇 3:12 道奇(雙重戰)

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 勇士 vs. 釀酒人

01:10 老虎 vs. 光芒

03:10 巨人 vs. 洛磯

03:37 雙城 vs. 運動家

04:10 響尾蛇 vs. 道奇

06:10 太空人 vs. 紅襪

06:10 紅人 vs. 守護者

06:40 國民 vs. 馬林魚

06:45 教士 vs. 費城人

07:05 洋基 vs. 金鶯

07:07 水手 vs. 藍鳥

07:10 紅雀 vs. 大都會

07:40 海盜 vs. 小熊

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:10 白襪 vs. 皇家

球隊戰績表

太空人 體育

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