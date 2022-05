MLB／板凳清空！ 鈴木誠也雷射肩阻殺海盜跑者爆衝突

小熊今日在主場面對海盜隊,日籍外野手鈴木誠也除打擊上有一支2分打點二壘安打,守備上也演出一次精準的雷射肩阻殺跑者,不過這波本壘攻防戰卻引發衝突導致板凳清空,還好未釀成重大衝突,小熊也以7:0獲勝。

So you decided to run on Seiya Suzuki: pic.twitter.com/9vBKIPWDQj