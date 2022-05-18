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MLB／板凳清空！ 鈴木誠也雷射肩阻殺海盜跑者爆衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍外野手鈴木誠也除打擊上有一支2分打點二壘安打，守備上也演出一次精準的雷射肩阻殺跑者 路透社
日籍外野手鈴木誠也除打擊上有一支2分打點二壘安打，守備上也演出一次精準的雷射肩阻殺跑者 路透社

小熊今日在主場面對海盜隊，日籍外野手鈴木誠也除打擊上有一支2分打點二壘安打，守備上也演出一次精準的雷射肩阻殺跑者，不過這波本壘攻防戰卻引發衝突導致板凳清空，還好未釀成重大衝突，小熊也以7:0獲勝。

此戰第四局海盜的沃格巴赫（Daniel Vogelbach）擊出三壘安打，隨後隊友筒香嘉智打出右外野高飛球，鈴木誠也接殺後展現精準的傳球美技阻殺跑者，沃格巴赫在本壘出局後對康崔拉斯碎碎念引爆衝突，導致板凳清空，值得一提的是兩人曾於小聯盟時期一起當過隊友，就算有私交在場上還是明算帳。

鈴木誠也在上個月獲得最佳新秀後，本月陷入一波低潮，而今日比賽中手感回溫，敲出帶有兩分打點的二壘安打，同時沒收了前輩筒香嘉智的打點，展現超強臂力，靠著美技雷射肩，幫助球隊阻止失分危機，打擊率方面則升至2成55，並已連續6場比賽都有安打。

鈴木

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