MLB／單局5轟平大聯盟紀錄！ 太空人打爆紅襪伊瓦迪

太空人今日對紅襪上演煙火秀，全場敲出6轟，其中第二局單局轟出5發全壘打追平大聯盟紀錄，也是史上第8次，重擊紅襪先發伊瓦迪（Nathan Eovaldi），只投1.2局就狂丟9分，終場太空人也以13:4大勝。

太空人第二局的煙火秀由艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的陽春砲展開序幕，紅襪失誤後外野手塔克（Kyle Tucker）、游擊手佩尼亞（Jeremy Pena）又背靠背開轟傷口撒鹽，把紅襪先發伊瓦迪打得暈頭轉向；1出局後又讓2人上壘，外野手布蘭特利（Michael Brantley）以及和古利爾（Yuli Gurriel）再接續敲出3分砲與2分砲，太空人單局5發全壘打得9分奠定勝基。

伊瓦迪2局都沒投完就被轟退場，1.2局狂丟9分，同時成為史上第3位單局挨5轟的投手。 路透社

比賽來到第四局，太空人攻勢再起形成滿壘，塔克這時再度給紅襪隊一記滿貫砲重擊單場雙響，一人就包辦6分打點，太空人先發投手厄奎迪（Jose Urquidy）主投5局雖失4分，但靠著隊友的火力支援輕鬆奪勝。反觀紅襪伊瓦迪2局都沒投完就被轟退場，1.2局狂丟9分，同時成為史上第3位單局挨5轟的投手，前2人分別是2020年藍鳥的安德森（Chase Anderson）與2017年釀酒人的布拉澤克（Michael Blazek），而這兩人都已消失在大聯盟中。

值得一提的是伊瓦迪去年32場先發只挨15轟，今年至今卻成為發球機，已被打了14轟是全大聯盟最多，和今年因「不彈球」導致全壘打產量下滑的趨勢背道而馳。

Sooo the @Astros just hit 5 homers in one inning. 👀 pic.twitter.com/Vsa8RbGoLV — MLB (@MLB) 2022年5月17日

太空人單局5發全壘打追平了大聯盟紀錄，寫下史上第8次紀錄，芬威球場的球迷對此也樂此不彼，有一位坐在綠色怪物大牆上的觀眾，就因接連接到了兩顆全壘打球而笑開懷。