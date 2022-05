MLB／單局5轟平大聯盟紀錄！ 太空人打爆紅襪伊瓦迪

太空人今日對紅襪上演煙火秀,全場敲出6轟,其中第二局單局轟出5發全壘打追平大聯盟紀錄,也是史上第8次,重擊紅襪先發伊瓦迪(Nathan Eovaldi),只投1.2局就狂丟9分,終場太空人也以13:4大勝。

太空人第二局的煙火秀由艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)的陽春砲展開序幕,紅襪失誤後外野手塔克(Kyle Tucker)、游擊手佩尼亞(Jeremy Pena)又背靠背開轟傷口撒鹽,把紅襪先發伊瓦迪打得暈頭轉向;1出局後又讓2人上壘,外野手布蘭特利(Michael Brantley)以及和古利爾(Yuli Gurriel)再接續敲出3分砲與2分砲,太空人單局5發全壘打得9分奠定勝基。

伊瓦迪2局都沒投完就被轟退場,1.2局狂丟9分,同時成為史上第3位單局挨5轟的投手。 路透社

比賽來到第四局,太空人攻勢再起形成滿壘,塔克這時再度給紅襪隊一記滿貫砲重擊單場雙響,一人就包辦6分打點,太空人先發投手厄奎迪(Jose Urquidy)主投5局雖失4分,但靠著隊友的火力支援輕鬆奪勝。反觀紅襪伊瓦迪2局都沒投完就被轟退場,1.2局狂丟9分,同時成為史上第3位單局挨5轟的投手,前2人分別是2020年藍鳥的安德森(Chase Anderson)與2017年釀酒人的布拉澤克(Michael Blazek),而這兩人都已消失在大聯盟中。

值得一提的是伊瓦迪去年32場先發只挨15轟,今年至今卻成為發球機,已被打了14轟是全大聯盟最多,和今年因「不彈球」導致全壘打產量下滑的趨勢背道而馳。

太空人單局5發全壘打追平了大聯盟紀錄,寫下史上第8次紀錄,芬威球場的球迷對此也樂此不彼,有一位坐在綠色怪物大牆上的觀眾,就因接連接到了兩顆全壘打球而笑開懷。

