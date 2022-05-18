MLB／差點三響！賈吉續居全壘打王、洋基要準備大筆鈔票了

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天轟出雙響砲，幫助球隊以5：4擊敗金鶯隊，目前以14轟位居聯盟全壘打王，火燙手感若能維持整季，季後洋基隊留人需要付出更高價碼，還沒算今天差一點的三響砲。

賈吉今天在1局上就敲出一支打中左外野全壘打牆的二壘打，幫助球隊先馳得點，, 距離399呎，在其他29座球場都會出牆；接下來賈吉3局上開轟超前、5局上開轟追平，全場5打數4安打、3分打點，生涯第3次單場4安打，打擊率也來到3成15。

金鶯隊去年球季將左外野全壘打牆往後移26.1呎，消減了右打者的砲火，賈吉賽後表示：「我知道沒機會出牆，如果是過去的球場就有機會，但我學到了一課，下次會往右邊去打。」

這是賈吉本季第3次、生涯第19次單場敲出2轟以上，與不少洋基名將並列隊史第8名，而且差一點締造生涯首次的單場三響砲，總教練布恩（Aaron Boone）說：「就差一點，球場讓他沒機會。」

洋基隊上次再開季前36場敲出14轟的球員，不是別人，就是2017年的賈吉自已，該年他以52轟位居美聯全壘打王，並拿下新人王。

賈吉今年季前未能與洋基隊簽下延長合約，當時洋基隊更罕見的公布報價、開出7年2.135億美元合約（約新台幣61.72億元），而賈吉也公布季中不討論合約，代表季後洋基要與其他球隊一起競爭，到時恐怕不是同樣價碼可以搞定。