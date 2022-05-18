快訊

蔡蘇體制受疫情衝擊 陳時中主導的防疫模式已生變

3大學首屆學士後醫系錄取率3% 清華「百萬命題」考倒學生

金曲獎入圍名單出爐！魏如萱、蔡健雅搶歌后 許光漢爭新人獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「黑暗騎士」哈維散播毒品 遭聯盟禁賽60場

聯合新聞網／ 綜合報導
「黑暗騎士」哈維因散播毒品遭聯盟近賽60場。 美聯社
「黑暗騎士」哈維因散播毒品遭聯盟近賽60場。 美聯社

「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）因坦承提供古柯鹼給驟逝的天使隊友史凱格斯(Tyler Skaggs)使用，違反大聯盟的藥物管制計畫，遭到禁賽60場。

前天使隊投手史凱格斯因用藥過量導致死亡，而哈維獲得檢方給予豁免、在擔任此案件的檢方證人時，承認他從天使公關主任凱伊（Eric Kay）曾獲得藥物，並經常與史凱格勒交換食用，導致史凱格勒於2019年因與酒精混合使用，昏迷時不慎被自己嘔吐物阻塞呼吸道，窒息致死。

根據《紐約時報》報導，檢察官認為史凱格斯的死因主要是凱伊提供的吩坦尼（Fentanyl），而不是哈維給的鎮痛劑（Percocets），他之前也在法庭上表示，對沒有提醒史凱格斯混用羥考酮與酒精的危險性而感到遺憾。

哈維雖成為案件證人獲得法庭上的豁免權，但因散播毒品違反大聯盟藥物管制進化，仍須接受聯盟禁賽60場處份。現年33歲的哈維本季以小聯盟約加續留金鶯，經協商後禁賽回溯至4月29日開始計算，且可將小聯盟比賽併入禁賽場次。

金鶯總管艾利亞斯(Mike Elias)隨後也發表聲明，完全支持聯盟的決定，並強調會全力支持哈維，「我們很高興哈維對自己坦承，希望他跨過這一關後能繼續為球隊效力。」

擁有「黑暗騎士」之稱的哈維，曾是大都會王牌希望，但近年來因傷勢與場外失序行為成為聯盟浪人，去年在重建的金鶯獲得近3年來最多的出賽機會，只是表現仍不理想，主投127.2局防禦率高達6.27。

相關新聞

MLB／差點三響！賈吉續居全壘打王、洋基要準備大筆鈔票了

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天轟出雙響砲，幫助球隊以5：4擊敗金鶯隊，目前以14轟位居聯盟全壘打王，火...

MLB／下丘補位也能受傷 太空人投手被擔架抬出場

太空人先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi)今在一次試圖下丘撿球的過程中倒地不起，隨後坐著擔架提前離場，球團賽後表示歐多瑞齊左小腿感到不適。 太空人今作客紅襪，五局下對方打者擊出一壘方向

MLB／「黑暗騎士」哈維散播毒品 遭聯盟禁賽60場

「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）因坦承提供古柯鹼給驟逝的天使隊友史凱格斯(Tyler Skaggs)使用，違反大聯盟的藥物管制計畫，遭到禁賽60場。 前天使隊投手史凱格斯因用藥過量導致

MLB／大谷吞3K有情緒 罕見不滿裁判好球帶

天使隊昨天以4：7不敵遊騎兵隊，先發投手「雷神」辛德賈德只投0.2局「核爆」退場，成為生涯最慘戰役，日前才剛酸大都會隊接...

MLB／不輸其他明星外野手 費城人總裁不滿哈波被總是低估

費城人總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）日前接受採訪，認為自家巨星哈波（Bryce Harper）總是被外界低估，沒有得到和其他明星外野手一樣多的關注。 即將滿30歲的哈波曾經拿下

MLB／瑞佐開砲洋基已3人10轟 本季得分51.4%來自全壘打

剛與白襪打完4連戰，洋基今對上金鶯繼續客場之旅，4連戰首場在先發塞維里諾（Luis Severino）6局好投以及鑽石打線11支安打包含3轟下，終場以6：2拿下勝利，目前26勝9敗的成續傲視全聯盟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。