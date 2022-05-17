MLB／不輸其他明星外野手 費城人總裁不滿哈波被總是低估

費城人總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）日前接受採訪，認為自家巨星哈波（Bryce Harper）總是被外界低估，沒有得到和其他明星外野手一樣多的關注。

即將滿30歲的哈波曾經拿下新人王、入選6次明星賽、2屆MVP，也是聯盟現役少數4位拿過2次以上MVP的球員，另外3位分別是普荷斯（Albert Pujols）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）、楚奧特（Mike Trout）。

第二年上任費城人總裁的唐布洛斯基，談到哈波近幾年的表現，盛讚他符合一位明星球員應該要具備的所有條件，並坦言哈波的實力被外界低估。

「他是一個富有極高天分的球員，同時他又非常努力地想將他的實力發揮到最大。他精益求精，又相當渴望冠軍，另外他還是一個愛家的好男人。」

「他是一位未來名人堂選手，但從他各方面的能力對應到他所得到的關注來看，他被低估了。」