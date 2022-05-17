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MLB／下丘補位也能受傷 太空人投手被擔架抬出場

聯合新聞網／ 綜合報導
怪奇受傷又一案例，太空人先發投手歐多瑞齊下丘撿球的過程中倒地不起，隨後坐著擔架提前離場。 美聯社
怪奇受傷又一案例，太空人先發投手歐多瑞齊下丘撿球的過程中倒地不起，隨後坐著擔架提前離場。 美聯社

太空人先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi)今在一次試圖下丘撿球的過程中倒地不起，隨後坐著擔架提前離場，球團賽後表示歐多瑞齊左小腿感到不適。

太空人今作客紅襪，五局下對方打者擊出一壘方向滾地球，歐多瑞齊試圖想要下丘處理，卻突然摔倒在地，而且表情相當痛苦，經由防護員上場檢查過後，才被擔架移出場外，賽後太空人宣布歐多瑞齊的左小腿不適，詳細結果將會進一步確認。

現年32歲的歐多瑞齊，本季一共先發6場，投出26.2局、防禦率3.38，此役退場前也只有失2分含1分責失。

歐多瑞齊過去職業生涯沒有遭遇過太多大傷，僅在2015年時左腿筋拉傷，其餘傷病大多發生在上身肌肉痠痛。

太空人本季先發共有6人輪值，包括韋蘭德（Justin Verlander）、尤奎迪（Jose Urquidy）、哈維爾（Cristian Javier）、瓦德茲（Framber Valdez）、 賈西亞（Luis Garcia），若歐多瑞齊要缺席一段時間，預計太空人將會恢復5人先發輪值。

太空人 西亞

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