MLB／瑞佐開砲洋基已3人10轟 本季得分51.4%來自全壘打

剛與白襪打完4連戰，洋基今對上金鶯繼續客場之旅，4連戰首場在先發塞維里諾（Luis Severino）6局好投以及鑽石打線11支安打包含3轟下，終場以6：2拿下勝利，目前26勝9敗的成續傲視全聯盟。

3局上，洋基靠著「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的二壘安打先馳得點，4局上捕手崔維諾（Jose Trevino）轟出3分砲，這也是洋基今年第一發由捕手打出的全壘打，9局上唐納森（Josh Donaldson）和瑞佐（Anthony Rizzo ）「背靠背」開轟，助洋基取得6：1領先優勢。

9局下金鶯試圖展開最後反攻，儘管山坦德（Anthony Santander）今敲出單場雙響砲，不過球隊仍難挽回頹勢，山坦德也成為史上第一位生涯前6場至少雙轟但球隊都輸球的球員。

塞維里諾此役主投6局僅被山坦德賞了1支陽春砲，並飆出7次三振，順利收下本季第3勝賽後防禦率也降至3.63。金鶯新人投手布瑞迪許（Kyle Bradish）主投4.1局挨8安掉4分，吞下本季第二敗，防禦率5.06。

繼賈吉（Aaron Judge）和史丹頓後，瑞佐今天也敲出本季第10轟，這是洋基隊史首次在開季前35場比賽就有三名至少10轟的球員，另外洋基本季得分有51.4%來自於全壘打，也是大聯盟所有球隊支首。

洋基近22場拿下19勝，目前戰績26勝9敗是隊史除了1939年和1928年的28勝7敗外，寫下開季前35場最佳戰績。